Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 4-0 sofrida frente ao FC Porto, nos oitavos de final da Taça da Liga:



«Ainda um pouco a quente, parece-me que o jogo teve um desfecho idêntico [ao da Liga] mas com contornos diferentes. A competição era diferente e havia esse fator que nos obrigaria a ter outro tipo de atitude. Sabíamos que iam continuar a ser elevadas. Uma equipa como o FC Porto dificilmente tem dois deslizes seguidos.



Sabíamos que o FC Porto iria ter uma entrada muito pressionante e foi o que aconteceu. Até tivemos uma entrada razoável, conseguimos conquistar dois cantos. Depois foi complicado, o FC Porto pegou no jogo. Tivemos duas transições, nas quais conseguimos criar situações de igualdade numérica, mas não fomos eficazes para chegar a zonas de finalização.



Sofremos dois golos no arranque da segunda parte e a eliminatória ficou fechada. Uma vez que não temos um plantel tão vasto assim havia necessidade de pensar no jogo daqui a quatro dias. E gerimos o jogo dessa forma a pensar no próximo. Parabéns ao FC Porto. Estamos orgulhosos pelo trajeto que fizemos na Taça de Portugal. Cair aos pés do FC Porto, não é algo que nos possa beliscar. Estamos a falar de uma equipa com um poder abismal em relação ao do Arouca.»



[O Sérgio Conceição fez o jogo 300 pelo FC Porto, o Armando Evangelista também está há muito tempo no Arouca. Isso é importante para o sucesso dos projetos?]:



«Parece-me óbvio que sim. Os resultados estão à vista quer do lado do FC Porto, quer do lado do Arouca. O Sérgio tem 300 jogos, eu não sei quantos tenho, mas estou na terceira época num clube com dificuldades conseguidas. Temos uma subida à Liga, alcançámos a manutenção na época passada e este ano continuamos na nossa luta. O que temos construído deve-se muito a esta continuidade. Restruturar o plantel e a ter capacidade para vender só é possível com um conhecimento muito grande do clube e da sua realidade. É isso que dá estabilidade ao Arouca.»



[O que quis mudar do jogo da Liga para este?]:



«Várias coisas. Tentámos retificar o momento da perda de bola. Sabemos que o FC Porto é muito pressionante, das melhores em Portugal a reagir à perda. E depois, tem capacidade para procurar as costas da linha defensiva. São dois pontos muito fortes do FC Porto. Não estivemos bem no primeiro jogo na preparação para a perda nem no controlo da profundidade. Hoje subimos um degrau nesse aspeto em relação aos erros cometidos no primeiro jogo. O FC Porto não ganhou de uma forma, ganhou de outra. Fico orgulhoso pelo que os jogadores fizeram, pelo que tentaram fazer e pela caminhada que fizeram. Sair da prova contra o FC Porto não belisca nada o que temos vindo a fazer.»