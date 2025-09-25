As 18 equipas da Liga ficaram a conhecer, esta quinta-feira, os adversários na 3.ª eliminatória e os possíveis adversários na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

No sorteio que se realizou na Cidade do Futebol, o Sporting, detentor do troféu, soube que irá medir forças com o Paços de Ferreira na próxima fase da competição, sendo que, caso passe o adversário da II Liga, defrontará depois o vencedor do jogo entre Anadia ou Marinhense.

Já o Benfica vai defrontar o Desp. Chaves, na condição de visitante, na 3.ª eliminatória da Taça e terá pela frente, caso vença, o vencedor do jogo entre Atlético CP e Felgueiras. Por fim, o FC Porto desloca-se até Celorico de Basto para jogar contra o Celoricense e terá pela frente o vencedor da eliminatória entre Sintrense e Rio Ave, em caso de vitória.

3.ª e 4.ª ELIMINATÓRIAS

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 3.ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA:

FC Alpendorada-Estrela Amadora

São João de Ver-Famalicão

Sp. Espinho-Santa Clara

Ac. Viseu-Gil Vicente

Paços de Ferreira-Sporting

União Lamas-V. Guimarães

SC Vila Real-Tondela

AD Fafe-Moreirense

AD Fornos Algodres-AVS

GD Bragança-Sp. Braga

Sintrense-Rio Ave

Desp. Chaves-Benfica

ADC Rebordelo-Nacional

Belenenses-Estoril

UD Leiria-Alverca

Ançã FC-Casa Pia

Portimonense SAD-Arouca

CD Celoricense-FC Porto

Lusitânia Lourosa-GD Resende

Caldas-Mirandela

Sp. Covilhã-União Nogueirense

Silves FC-Louletano DC

UF Comércio e Indústria-SC Vianense

1.º Dezembro-Benfica Castelo Branco

AD Marco 09-Farense

Torreense-Oliveirense

Atlético CP-Felgueiras

AC Vila Meã-GCD Vila Caiz

Mortágua FC-Portimonense SC

Anadia-Marinhense

Amarante-Leixões

Lusitano Évora-Olivais e Moscavide

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 4.ª ELIMINATÓRIA:

Sp. Espinho ou Santa Clara-Comércio e Indústria ou Vianense

Celoricense ou FC Porto-Sintrense ou Rio Ave

Sp. Covilhã ou União Nogueirense-Lusitano Évora ou Olivais e Moscavide

Paços de Ferreira ou Sporting-Anadia ou Marinhense

Bragança ou Sp. Braga-Rebordelo ou Nacional

Vila Real ou Tondela-Caldas ou Mirandela

Fornos de Algodres ou AVS-Ac. Viseu ou Gil Vicente

Fafe ou Moreirense-Portimonense SAD ou Arouca

Vila Meã ou Vila Caiz-Amarante ou Leixões

Marco 09 ou Farense-Silves ou Louletano

Alpendorada ou Estrela Amadora-Ançã ou Casa Pia

1.º Dezembro ou Benfica Castelo Branco-U. Leiria ou Alverca

Belenenses ou Estoril-São João de Ver ou Famalicão

Lourosa ou Resende-Torreense ou Oliveirense

União Lamas ou V. Guimarães-Mortágua ou Portimonense

Atlético CP ou Felgueiras-Desp. Chaves ou Benfica