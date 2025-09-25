Taça: conheça todos os jogos da 3.ª e 4.ª eliminatórias
Sorteio ditou os primeiros adversários das 18 equipas da Liga na competição
Sorteio ditou os primeiros adversários das 18 equipas da Liga na competição
As 18 equipas da Liga ficaram a conhecer, esta quinta-feira, os adversários na 3.ª eliminatória e os possíveis adversários na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.
No sorteio que se realizou na Cidade do Futebol, o Sporting, detentor do troféu, soube que irá medir forças com o Paços de Ferreira na próxima fase da competição, sendo que, caso passe o adversário da II Liga, defrontará depois o vencedor do jogo entre Anadia ou Marinhense.
Já o Benfica vai defrontar o Desp. Chaves, na condição de visitante, na 3.ª eliminatória da Taça e terá pela frente, caso vença, o vencedor do jogo entre Atlético CP e Felgueiras. Por fim, o FC Porto desloca-se até Celorico de Basto para jogar contra o Celoricense e terá pela frente o vencedor da eliminatória entre Sintrense e Rio Ave, em caso de vitória.
RECORDE AQUI O SORTEIO DA 3.ª e 4.ª ELIMINATÓRIAS.
CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 3.ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA:
FC Alpendorada-Estrela Amadora
São João de Ver-Famalicão
Sp. Espinho-Santa Clara
Ac. Viseu-Gil Vicente
Paços de Ferreira-Sporting
União Lamas-V. Guimarães
SC Vila Real-Tondela
AD Fafe-Moreirense
AD Fornos Algodres-AVS
GD Bragança-Sp. Braga
Sintrense-Rio Ave
Desp. Chaves-Benfica
ADC Rebordelo-Nacional
Belenenses-Estoril
UD Leiria-Alverca
Ançã FC-Casa Pia
Portimonense SAD-Arouca
CD Celoricense-FC Porto
Lusitânia Lourosa-GD Resende
Caldas-Mirandela
Sp. Covilhã-União Nogueirense
Silves FC-Louletano DC
UF Comércio e Indústria-SC Vianense
1.º Dezembro-Benfica Castelo Branco
AD Marco 09-Farense
Torreense-Oliveirense
Atlético CP-Felgueiras
AC Vila Meã-GCD Vila Caiz
Mortágua FC-Portimonense SC
Anadia-Marinhense
Amarante-Leixões
Lusitano Évora-Olivais e Moscavide
--
CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 4.ª ELIMINATÓRIA:
Sp. Espinho ou Santa Clara-Comércio e Indústria ou Vianense
Celoricense ou FC Porto-Sintrense ou Rio Ave
Sp. Covilhã ou União Nogueirense-Lusitano Évora ou Olivais e Moscavide
Paços de Ferreira ou Sporting-Anadia ou Marinhense
Bragança ou Sp. Braga-Rebordelo ou Nacional
Vila Real ou Tondela-Caldas ou Mirandela
Fornos de Algodres ou AVS-Ac. Viseu ou Gil Vicente
Fafe ou Moreirense-Portimonense SAD ou Arouca
Vila Meã ou Vila Caiz-Amarante ou Leixões
Marco 09 ou Farense-Silves ou Louletano
Alpendorada ou Estrela Amadora-Ançã ou Casa Pia
1.º Dezembro ou Benfica Castelo Branco-U. Leiria ou Alverca
Belenenses ou Estoril-São João de Ver ou Famalicão
Lourosa ou Resende-Torreense ou Oliveirense
União Lamas ou V. Guimarães-Mortágua ou Portimonense
Atlético CP ou Felgueiras-Desp. Chaves ou Benfica