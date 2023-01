«Furacão» Martínez.



O espanhol saltou do banco e escancarou a porta dos quartos da Taça de Portugal. O avançado marcou um hat-trick e assinou uma noite memorável na goleada do FC Porto ao Arouca (4-0).



A noite foi de Toni, mas também de Sérgio Conceição. Foi, em suma, histórica.



Porventura, nem nos seus melhores sonhos, o treinador teria imaginado que se tornaria no mais vitorioso da história (216) do FC Porto ao jogo 300 à frente da equipa. Se igualou Pedroto no registo de triunfos contra o Arouca, em finais de dezembro, esta noite superou-o.



A velocidade de Galeno começou por marcar a diferença antes do «furacão» Martínez arrasar o Arouca e colocá-lo fora da Taça de Portugal.



Ao contrário do que aconteceu para a Liga, a equipa de Armando Evangelista teve uma boa entrada no jogo e foi capaz de conquistar alguns lances de bola parada junto da área contrária. Por sua vez, o detentor do troféu entrou verdadeiramente na partida a partir dos dez minutos e criou uma excelente ocasião para marcar, mas João Valido negou o 1-0 a Taremi. Pouco depois, foi Veron a desperdiçar o golo.



O Arouca recusou fechar-se e tentou jogar no campo todo. A espaços conseguiu uma ou outra boa saída, pecando apenas no último passe. Estava, no fundo, a complicar a vida ao campeão e a manter a eliminatória viva.



Porém, a velocidade de Galeno e o passe delicioso de Taremi, acabaram por fazer ruir o sonho arouquense. O golo, ao minuto 31, deixou o Arouca sem capacidade de reação. O Dragão cresceu e o 2-0, que seria de Uribe, não aconteceu por culpa de João Valido.



O que fez, ainda assim, a diferença foi a entrada de Toni Martínez. O espanhol rendeu Veron ao intervalo e marcou dois golos de rajada: aos 55 e aos 57 minutos. O primeiro nasceu da imaginação de Taremi e de um erro de Soro enquanto o segundo surgiu depois de uma perda de bola do Arouca à entrada da sua área.



De barriga cheia, o FC Porto regalou-se e chegou à goleada. Podia tê-la alcançado mais cedo antes do hat-trick de Martínez na compensação. Não faltaram, aliás, oportunidades para isso. Galeno e Grujic acertaram na trave, João Mário errou o alvo por pouco.



Houve ainda tempo, assinale-se, para o regresso de Pepe após lesão, o mais ovacionado da noite. A normalidade regressou ao reino do Dragão à custa do «furacão» Martínez. O FC Porto terá pela frente o Académico de Viseu na ronda seguinte da Taça de Portugal à semelhança do que vai acontecer na «final four» da Taça da Liga.