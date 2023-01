Figura: Toni Martínez



«Furacão» Martínez. O avançado entrou ao intervalo para o lugar de Veron e teve um impacto tremenda no encontro. Dez minutos depois de ter entrado, o espanhol marcou dois golos e resolveu o jogo. Com a confiança em níveis altíssimos, ainda chegou ao hat-trick com um golo nos descontos. Toni Martínez é, no fundo, um suplente de luxo.





Momento: velocidade de Galeno começa a marcar diferenças, minuto 31



Apesar do domínio depois dos primeiros dez minutos, o jogo não estava fácil para o FC Porto. Após três oportunidades desperdiçadas, Galeno encontrou, por fim, o caminho para o fundo da baliza do Arouca. Tudo começou num pontapé de baliza batido de forma longa, os dragões ganharam as duas divididas a meio-campo e a bola entrou em Taremi. O iraniano serviu de bandeja Galeno e este, com um pontapé em jeito, desbloqueou a partida.



Outros destaques:



João Valido: fez por justificar a oportunidade. Ninguém diria que era o guarda-redes suplente do Arouca e esse é o maior elogio que se pode fazer à sua prestação. Isento nos golos sofridos, o guardião de 22 anos pode sair do Dragão orgulhoso pelo que fez. Valido assinou três intervenções de alto nível e provou ser uma alternativa segura a De Arruabarrena.



Galeno: marcou diferenças com a velocidade supersónica que possui. Estava, até à entrada de Martínez, a ser a figura do encontro. O extremo foi o ‘abre-latas’ portista ao desfazer o nulo à passagem da meia hora com um remate em jeito que começa a ser imagem de marca. Depois de ter chegado aos 11 golos (registo mais profícuo na equipa A portista), Galeno ficou perto de marcar um dos melhores golos da época, mas a trave da baliza arouquense não colaborou.



Taremi: não deslumbrou como é habitual, mas foi, tal como em outras tantas noites, decisivo. O iraniano voltou a provar a capacidade incrível que tem para jogar como segundo avançado e para servir os seus colegas – Galeno e Martínez bem lhe podem agradecer. Embora pudesse ter feito um golo, Taremi fez duas assistências que inclinaram a eliminatória a favor dos azuis e brancos.



João Mário: exibição muito positiva do internacional sub-21 luso. Como habitual, funcionou como um extremo e tirou proveito desse posicionamento para assustar a defesa do Arouca - saíram dos seus pés dois cruzamentos perigosos no arranque da partida. Vive um bom momento e coroou a bela partida que fez com duas assistências para Toni Martínez.