O FC Porto irá defrontar o vencedor do duelo entre Sporting e AVS nas meias-finais da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira, na Cidade do Futebol.

Os dragões, que afastaram o Benfica nos «quartos» (1-0), terão de esperar pelo início de fevereiro para conhecerem o próximo adversário, quando o Sporting receber o AVS em Alvalade. Nas «meias», Sporting ou AVS jogam a primeira mão em casa e o segundo jogo será disputado no Dragão.

Na outra meia-final, o Fafe, que eliminou o Sporting de Braga (2-1) na ronda anterior, vai defrontar o Torreense, que afastou a União de Leiria (3-1). O Fafe vai jogar na condição de visitado na primeira mão, enquanto o Torrense joga em casa na segunda mão.

Também já está confirmado que, na final do Jamor, a 24 de maio, vai estar presente uma equipa de um escalão inferior - Fafe, da Liga 3, ou Torreense, da II Liga. No entanto, ainda não é certo que teremos uma final inédita, até porque FC Porto e Torreense já se defrontaram no jogo decisivo da «prova rainha» em 1955/56.

As meias-finais, refira-se, serão jogadas a duas mãos, de 3 a 5 de março e de 21 a 23 de abril.