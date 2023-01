Suor e sofrimento antes da glória.



O Famalicão passou mal em Matosinhos, foi obrigado a horas extraordinárias, mas alcançou o apuramento com um golo na segunda metade do prolongamento da autoria de Cádiz. Depois de 1979, 2001 e 2015, os famalicenses voltam a alcançar os quartos de final da Taça de Portugal.



O Leixões valorizou (e muito!) o triunfo minhoto.



O 11.º classificado da II Liga (ninguém diria) fez peito ao adversário do escalão máximo do futebol nacional. Os famalicenses deram uma pálida imagem do seu real valor e (imagine-se) apenas ensaiaram os primeiros remates à baliza de Stefanovic nos minutos finais da primeira metade, ambos por Gustavo Sá.



O Famalicão poderia ter chegado ao intervalo em desvantagem. Não seria injusto, diga-se. Logo aos oito minutos, Fabinho perdeu o um contra um com Luiz Júnior. Quando não foi o guarda-redes a brilhar, valeu à equipa de João Pedro Sousa o desacerto do oponente – Calasan que o diga!



Os Bebés do Mar foram… uma equipa adulta em campo. Sabem o que querem do jogo, tanto conseguem encontrar espaços dentro do bloco contrário como fora e revelam excelente reação à perda. Não têm, no fundo, medo de jogar e por isso, assustaram o adversário primodivisionário.



FICHA E FILME DO JOGO



Quiçá o Leixões saiu para o intervalo com as imagens das duas excelentes oportunidades no subconsciente. Até porque a segunda metade foi diferente embora os matosinhenses tenham estado por cima a espaços – Thalis obrigou Luiz Júnior a aplicar-se.



O jogo mudou a partir da hora de jogo. Ficou, em suma, mais fechado. O medo de perder foi mais forte que o medo de vencer e no horizonte começava a desenhar-se o prolongamento. Instantes antes de Luiz Júnior ter feito uma defesa de recurso a cruzamento de Kiki, o Famalicão marcou numa jogada de contra-ataque entre Ivo Rodrigues e Rui Fonte até à conclusão de Penetra.



Apesar de uma ou outra transição, o Famalicão procurava guardar no bolso o bilhete para os quartos de final. Porém, nunca se pode subestimar o coração do Leixões e das suas gentes. Foi, pasme-se, com Stefanovic na área que os matosinhenses chegaram ao empate. Cádiz fez falta sobre o guarda-redes e de penálti, Thalis fez o 1-1 aos 90+5.



Houve Taça por mais meia-hora



A primeira parte do prolongamento foi pouco interessante pese o ligeiro ascendente do Famalicão. O emblema minhoto parecia mais fresco que o Leixões e acabou por alcançar o 2-1 por Cádiz após um excelente passe de Youssouf. O avançado acabou expulso por acumulação de amarelos, mas os matosinhenses não foram capazes de aproveitar a superioridade numérica.