O Benfica desloca-se até ao reduto do Desp. Chaves, esta sexta-feira, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal e José Mourinho prometeu rodar «muito pouco» o onze inicial das águias.

As únicas certezas, à partida, são a titularidade de Samuel Soares em detrimento de Trubin e a ausência de Richard Ríos das escolhas iniciais do técnico. Mourinho deve apostar em Tomás Araújo e Otamendi na zona central da defesa, com Enzo e Aursnes no meio-campo e Ivanovic à frente da linha de três, formada por Lukebakio, Leandro Barreiro e Sudakov.

No outro lado, o conjunto orientado por Filipe Martins deve manter o mesmo onze que levou a melhor sobre o Vizela, por 1-0, e que garantiu a quarta vitória nos últimos cinco jogos para todas as competições.

CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.