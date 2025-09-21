Taça: todos os jogos, resultados e apurados
46 equipas seguem em frente na segunda eliminatória e entram no sorteio com as equipas da Liga
Foram 46 equipas que se apuraram na segunda eliminatória da Taça de Portugal e que se vão juntar agora às 18 formações que atuam na Liga para o sorteio da terceira eliminatória.
Entre as 46 equipas, há oito equipas que chegam dos campeonatos distritais: são elas o Rebordelo, o Olivais e Moscavide, o Silves, o Sporting de Espinho, o Ançã, o Fornos de Algodres, o Vila Caiz e o União Nogueirense.
Destaque, entre estas equipas dos distritais, para o Olivais Moscavide, para o Silves, para o Vila Caiz e para o Rebordelo, que se apuraram frente a equipas de divisões superiores, na circunstância o União da Serra, Oliveira Hospital, o Elétrico e o Gouveia (todos do Campeonato de Portugal).
Houve Taça em mais quatro estádios
Para além destes destaques chegados dos campeonatos distritais, há ainda a destacar que se fez Taça em mais alguns estádios. Sobretudo quatro, onde caíram equipas da II Liga: o Sintrense afastou o Vizela, o Belenenses eliminou o Marítimo, o Resende eliminou o Feirense e o Portimonense B afastou o Penafiel.
Todos os resultados e apurados da segunda eliminatória
Sexta-feira, 19 set:
Marco 09 (L3) - Elvas (CP), 0-0 (1-0 ap)
Sábado, 20 set:
Belenenses (L3) – Marítimo (II), 2-0
Sintrense (CP) – Vizela (II), 2-1
Sanjoanense (L3) – Felgueiras (II), 0-4
Castrense (D) – Lusitânia Lourosa (II), 0-5
Ovarense (D) - Sp. Covilhã (L3), 2-2 (2-2 ap, 6-7 gp)
Vidago (D) – Farense (II), 0-2
Vitória Sernache (CP) – Portimonense (II), 1-2
Caldas (L3) - Fátima (CP), 3-0
Paredes (L3) – Desp. Chaves (II), 0-2
Domingo, 21 set:
São João Ver (L3) - Vasco Gama Vidigueira (CP), 6-2
Louletano (CP) - Clube Operário Desportivo (D), 5-0
Benfica e Castelo Branco (CP) - Angrense (D), 7-1
Alpendorada (CP) - Estrela Calheta (D), 7-1
Naval 1893 (CP) – Leixões (II), 0-1
Resende (CP) – Feirense (II), 1-0
Portalegrense (D) – Académico de Viseu (II), 0-3
Portimonense B (CP) – Penafiel (II), 2-1 (a.p.)
Correlhã (D) – Torreense (II), 1-3
Nazarenos (D) – Paços de Ferreira (II), 0-1
Monção (CP) – Oliveirense (II), 1-3
Peniche (CP) - 1.º Dezembro (L3), 4-5
Rebordelo (D) - Gouveia (CP), 2–2 (3-2 após g.p.)
Comércio e Indústria (CP) - Salgueiros (CP), 4-2
Ançã (D) - Vinhais (D), 3-1
Machico (CP) - Vila Real (CP), 0-2
Moncarapachense (CP) - Anadia (CP), 1-2 (a.p.)
Trofense (L3) - Vianense (CP), 2-3 (a.p.)
Mortágua (CP) - Marialvas (CP), 1-0
Fazendense (D) - Mirandela (CP), 1-2
Vila Caiz (D) - Elétrico (CP), 3-2
Limianos (CP) - Vila Meã (CP), 0-4
Amarante (L3) - União Santarém (L3), 2-0
União Nogueirense (D) – Águias Moradal (D), 1-0
Marinhense (CP) - Mosteirense (D), 6-0
Atlético (L3) - Rebordosa (CP), 1-0
Oriental (CP) - Fafe (L3), 0-1
Bragança (CP) - Brito (CP), 5-0
Sporting de Espinho (D) - Almodôvar (D), 5-1
Silves (D) - Oliveira Hospital (CP), 3-2 (a.p.)
Lusitano Évora (L3) - Serpa (CP), 1-0
Celoricense (CP) - Mafra (L3), 1-0 (a.p.)
Sacavenense (D) – União de Leiria (II), 2-4 (a.p.)
União Lamas, (CP) - Malveira (CP), 2-1
Olivais Moscavide (D) - União Serra (CP), 2-0
Fornos Algodres (D) – Charneca Caparica (D), 3-1