Foram 46 equipas que se apuraram na segunda eliminatória da Taça de Portugal e que se vão juntar agora às 18 formações que atuam na Liga para o sorteio da terceira eliminatória.

Entre as 46 equipas, há oito equipas que chegam dos campeonatos distritais: são elas o Rebordelo, o Olivais e Moscavide, o Silves, o Sporting de Espinho, o Ançã, o Fornos de Algodres, o Vila Caiz e o União Nogueirense.

Destaque, entre estas equipas dos distritais, para o Olivais Moscavide, para o Silves, para o Vila Caiz e para o Rebordelo, que se apuraram frente a equipas de divisões superiores, na circunstância o União da Serra, Oliveira Hospital, o Elétrico e o Gouveia (todos do Campeonato de Portugal).

Houve Taça em mais quatro estádios

Para além destes destaques chegados dos campeonatos distritais, há ainda a destacar que se fez Taça em mais alguns estádios. Sobretudo quatro, onde caíram equipas da II Liga: o Sintrense afastou o Vizela, o Belenenses eliminou o Marítimo, o Resende eliminou o Feirense e o Portimonense B afastou o Penafiel.

Todos os resultados e apurados da segunda eliminatória

Sexta-feira, 19 set:

Marco 09 (L3) - Elvas (CP), 0-0 (1-0 ap)

Sábado, 20 set:

Belenenses (L3) – Marítimo (II), 2-0

Sintrense (CP) – Vizela (II), 2-1

Sanjoanense (L3) – Felgueiras (II), 0-4

Castrense (D) – Lusitânia Lourosa (II), 0-5

Ovarense (D) - Sp. Covilhã (L3), 2-2 (2-2 ap, 6-7 gp)

Vidago (D) – Farense (II), 0-2

Vitória Sernache (CP) – Portimonense (II), 1-2

Caldas (L3) - Fátima (CP), 3-0

Paredes (L3) – Desp. Chaves (II), 0-2

Domingo, 21 set:

São João Ver (L3) - Vasco Gama Vidigueira (CP), 6-2

Louletano (CP) - Clube Operário Desportivo (D), 5-0

Benfica e Castelo Branco (CP) - Angrense (D), 7-1

Alpendorada (CP) - Estrela Calheta (D), 7-1

Naval 1893 (CP) – Leixões (II), 0-1

Resende (CP) – Feirense (II), 1-0

Portalegrense (D) – Académico de Viseu (II), 0-3

Portimonense B (CP) – Penafiel (II), 2-1 (a.p.)

Correlhã (D) – Torreense (II), 1-3

Nazarenos (D) – Paços de Ferreira (II), 0-1

Monção (CP) – Oliveirense (II), 1-3

Peniche (CP) - 1.º Dezembro (L3), 4-5

Rebordelo (D) - Gouveia (CP), 2–2 (3-2 após g.p.)

Comércio e Indústria (CP) - Salgueiros (CP), 4-2

Ançã (D) - Vinhais (D), 3-1

Machico (CP) - Vila Real (CP), 0-2

Moncarapachense (CP) - Anadia (CP), 1-2 (a.p.)

Trofense (L3) - Vianense (CP), 2-3 (a.p.)

Mortágua (CP) - Marialvas (CP), 1-0

Fazendense (D) - Mirandela (CP), 1-2

Vila Caiz (D) - Elétrico (CP), 3-2

Limianos (CP) - Vila Meã (CP), 0-4

Amarante (L3) - União Santarém (L3), 2-0

União Nogueirense (D) – Águias Moradal (D), 1-0

Marinhense (CP) - Mosteirense (D), 6-0

Atlético (L3) - Rebordosa (CP), 1-0

Oriental (CP) - Fafe (L3), 0-1

Bragança (CP) - Brito (CP), 5-0

Sporting de Espinho (D) - Almodôvar (D), 5-1

Silves (D) - Oliveira Hospital (CP), 3-2 (a.p.)

Lusitano Évora (L3) - Serpa (CP), 1-0

Celoricense (CP) - Mafra (L3), 1-0 (a.p.)

Sacavenense (D) – União de Leiria (II), 2-4 (a.p.)

União Lamas, (CP) - Malveira (CP), 2-1

Olivais Moscavide (D) - União Serra (CP), 2-0

Fornos Algodres (D) – Charneca Caparica (D), 3-1