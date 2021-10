* Por Mariana Rebelo Silva

Tozé Marreco, treinador do Oliveira do Hospital, em conferência de imprensa, após a derrota com o V. Guimarães, 0-1, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Que sensação fica da partida em que o Oliveira mostrou bons argumentos?] «Bons argumentos… Fomos superiores em muitos momentos. Jogámos contra uma grandíssima equipa, um treinador que tem feito um trabalho incrível por onde tem passado. Bloqueámos o jogo do Vitória em muitos momentos. Na primeira parte, falhámos. Pagámos caro. Conseguimos transitar muitas vezes. O jogo estava equilibrado. Na segunda parte fomos claramente superiores. Faltou o golo. Acabámos por não concretizar as oportunidades que criámos. O prolongamento era o mínimo aceitável.»

[O que fica é o amargo?] «Claro. Já lhes disse lá dentro [no balneário]. Eu queria ganhar este jogo e estou chateado. Mas estou orgulhoso. Mostrámos qualidade. Tivemos qualidade para, pelo menos, chegar ao empate neste jogo.»

[Sobre o penálti] «O jogo estava absolutamente equilibrado. O penalti não me parece falta nenhuma... Há uma falta antes igual, sobre o Varela, que não é marcada junto à área. Obviamente que há um ascendente moral, mas o jogo estava absolutamente equilibrado.»

[Auguram-se coisas boas para o Oliveira do Hospital na Liga 3…?] «Não tenho dúvidas disso. Temos uma equipa muito jovem, sem a mínima experiência neste tipo de jogos. São dores de crescimento. Estamos a crescer e a aprender com o jogo. A época será feliz para nós no meio de tanta dificuldade e um processo de adaptação grande.»