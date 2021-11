O Paços de Ferreira adiantou-se no marcador diante do Benfica, na Luz, aos 52 minutos, numa partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.



Lançado por Antunes, Lucas Silva fugiu na esquerda e cruzou para a área, onde surgiu Vertonghen a cortar. A bola sobrou para Nuno Santos que, à entrada da área, rematou para o fundo da baliza encarnada.



Cedido pelas águias ao Paços, o médio levantou os braços e pediu desculpa após o golo. Veja o lance no vídeo associado ao artigo.