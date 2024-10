O presidente da SAD do Pevidém, o japonês Tatsuya Ishizuka, projetou esta quinta-feira, ao lado do treinador João Pedro Coelho e do médio Tiago Ronaldo, o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ante o Benfica (sábado, 20h15), pedindo que os jogadores «vão com alma» para o grande jogo que a equipa do Campeonato de Portugal vai ter na sua história.

Com a ajuda do médio Daisuke Araki, seu compatriota, na tradução, o dirigente que chegou ao Pevidém em 2023 reconhece que o jogo ante o Benfica é «muito importante», mas aponta a pensar em toda a época.

«Confio no treinador e nos jogadores e quero que os jogadores tenham alma e que vão com tudo. O jogo contra o Benfica é muito importante, mas o que é importante é pensar em todos os jogos desta época e vamos ver. Eu quero avaliar é no fim da época», referiu Tatsuya Ishizuka, em conferência de imprensa, apontando a fazer melhorias, não só quanto ao estádio do Pevidém – que recebe o Benfica em casa emprestada, em Moreira de Cónegos – mas a toda a infraestrutura e condições da equipa.

«Não estou a pensar só no estádio. Não temos centro de treinos, primeiro temos de melhorar as condições dos jogadores e dos treinadores. Quero pensar em tudo, não só no estádio, mas em toda a estrutura do clube», referiu, quando questionado sobre em que é que seria utilizada a receita deste jogo.

No final, desafiado a dizer palavras em português, o presidente da SAD do Pevidém foi claro e nem João Pedro Coelho, Tiago Ronaldo e Araki contiveram a gargalhada a par do dirigente.

«Eu amo o Pevidém. Vamos ganhar contra o Benfica (risos)», disse Tatsuya, que também afirmou ter oferecido «muitos cachecóis e camisolas [do Pevidém] no Japão».