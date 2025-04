Jorge Silva, jogador do Tirsense, na flash interview à RTP3, após a derrota por 5-0 diante do Benfica, na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[Saem com uma goleada por 5-0, mas o que fica desta noite?] Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Tentámos fazer o nosso melhor, com o pensamento de ganhar. Era desfrutar do momento, que era histórico. Conseguimos desfrutar.»

«[A família, nomeadamente o pai, ex-Boavista, estava na bancada] É sempre uma força extra. Ele, sempre que pode, está presente. Dá-nos muito apoio, mas também é o nosso maior crítico.»