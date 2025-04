O Tirsense-Benfica vai ter lotação esgotada, informou o clube do Campeonato de Portugal.

O jogo, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, vai realiza-se no estádio do Gil Vicente, casa emprestada do emblema de Santo Tirso, e está marcado para esta quarta-feira às 20h45.

O duelo da 2.ª mão joga-se a 23 de abril no Estádio da Luz.