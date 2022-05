Ainda a lamentar a despromoção à II Liga, o Tondela prepara a final da Taça de Portugal com esperança numa conquista inédita, ainda que o favoritismo seja claramente atribuído ao campeão FC Porto.

«Já tudo aconteceu neste clube, já ganhámos em casa do FC Porto, portanto, não tem por que não ser possível, também, neste jogo, ter uma vitória. Fácil? Não é. É possível? Com toda a certeza», diz o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, à agência Lusa.

Caso não tivesse despromovido, o emblema beirão chegaria ao Jamor «com outro ânimos», mas o presidente avisa que é preciso levantar a cabeça para um dia histórico.

«Por isso, há o brio, há a dignidade, há o profissionalismo, há o ser do Tondela, há o pertencer à família do Tondela e há que defender a camisola», refere.