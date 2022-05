Os jogadores do Tondela, Rafael Barbosa Tiago Almeida e Marcelo Alves prometeram esta sexta-feira que a equipa vai «entrar a 200%» na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

«É o campeão nacional e, por isso, é o adversário mais difícil. O Tondela vai entrar a 200 por cento e isso é o mais importante e é o que importa neste momento. É uma final, tudo pode acontecer, é 50-50, a bola é redonda para os dois e vamos dar tudo», assumiu Rafael Barbosa.

Depois de no último sábado o Tondela ter descido para a II Liga, os jogadores hoje assumiram que «o foco agora é a final da Taça» e, «a semana passada já passou» e a próxima época «só se começa a pensar depois deste jogo».

«Vamos para lá dar o nosso melhor para tentar vencer o jogo», assumiram os jogadores.

O Tondela terminou esta temporada a Liga, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo, assim, para a II Liga.

No domingo, será a primeira vez que os «beirões» marcam presença numa final da Taça de Portugal. O jogo tem inicio às 17h15, no Estádio do Jamor, frente ao FC Porto, Rui Costa será o árbitro da partida.