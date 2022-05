Marchesín, guarda-redes do FC Porto, em declarações à CNN Portugal, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Tondela (3-1), no Jamor:



«A equipa mereceu ganhar e estes adeptos fantásticos também. Estou contente por ganhar mais um título. Uma equipa grande tem de ganhar sempre.



Foi ano difícil, mas estão aqui a minha mulher e família que sempre me apoiaram. Deixar de ir à seleção foi um golpe muito grande. Estou aqui para trabalhar e fi-lo sempre bem e fico contente por isso.»



[artigo atualizado]