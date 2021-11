* por Mariana Rebelo Silva

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Leixões (3-1), em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

[Esperava encontrar este Leixões tão aguerrido?] «Esperava o Leixões que encontrámos no primeiro tempo. Entrámos muito bem, aproveitamos o espaço nas costas do adversário e faltou só um bocadinho de eficácia para irmos para intervalo com uma maior vantagem. Controlámos muito bem no primeiro tempo. Só houve uma situação em que deixamos Wendel com demasiado espaço. Jogo muito bem jogado por todos.»

[Sobre terem sido feitos 25 passes para o primeiro golo...] «É fruto do trabalho que todos os dias fazemos nos treinos. Jogadores com muito compromisso e determinação. Eles sabem que têm de aproveitar cada minuto que jogam. Estão a responder da forma correta.»

[Sobre a entrega do Rafael Barbosa no jogo, depois do episódio do último jogo frente ao Marítimo, em que reagiu mal por não ter entrado] «Todos podemos cometer erros na nossa vida, o importante é aprender com eles e reagir. Ele [Barbosa] tem reagido bem nos treinos.»

[A vitória moraliza a equipa para o próximo jogo frente ao Sporting CP?] «A vitória ajuda sempre, sobretudo ajuda a afirmar-nos naquilo que estamos a fazer. Esta vitória ajuda. Mas, mais do que a vitória, o rendimento que a equipa ativa no campo.

[Dantas e Murillo dedicam golos a Simone Muratore... porquê?] «O Muratore está numa situação pessoal e delicada.»