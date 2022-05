Ricardo Alves admite que o Tondela vai disputar a final da Taça de Portugal num contexto particularmente difícil, por ser uma semana após a descida de divisão.

O defesa que é um dos capitães dos beirões falou neste sábado sobre a semana de trabalho que a equipa teve depois de perder aquele que era o principal objetivo do clube.

«Foi um contexto difícil, mas esta final é um jogo especial para todos nós e foi com esse sentimento que nos preparámos. Tentámos separar as águas e tentar esquecer a descida de divisão», começou por dizer.

«Os primeiros dias foram difíceis porque o objetivo era a permanência e viríamos com uma cara diferente. Mas é jogo muito especial para os jogadores, para Tondela e para toda a região, por isso temos de nos abstrair», acrescentou.

Nesse sentido, o jogador admite que a final da Taça até surge como uma forma de minimizar a desilusão pela descida.

«Seria pior se não tivéssemos uma oportunidade destas depois do que aconteceu no campeonato. Vamos tentar limpara a imagem e dar uma alegria aos nossos adeptos. Vamos entrar para tentar ganhar. É apenas um jogo, claro que o FC Porto é favorito, mas temos a nossas armas e vamos dar tudo para sair daqui com a Taça de Portugal», finalizou.