Noite histórica. Festa de madrugada. Torres Vedras repete a história de 1956 e os adeptos experienciam algo inédito nas vidas de quase todos. Mas a verdade é que o céu é o limite e neste contexto, esse céu é o principal escalão do futebol português.

Poucas horas antes do jogo de todas as decisões, o ambiente fora do Estádio Manuel Marques é de festa, sobretudo dos adeptos da casa, em grande número face ao rival. Ainda assim, o fair-play que se assistiu no fim do jogo, com os jogadores do Fafe a serem aplaudidos pelo público da casa e vice-versa, notou-se também junto ao recinto.

Entre os cerca de 3.600 adeptos que vieram para apoiar o Torreense, dois deles falaram ao Maisfutebol e explicaram-nos um pouco sobre a época do clube, liderado por Luís Tralhão, e que pode ser histórica, com a subida de divisão aliada à participação na final da Taça de Portugal.

Para contexto, as conversas foram feitas ainda antes de se saber o resultado do jogo, mesmo que o favoritismo atribuído por Mário Ferreira ao adversário fosse corroborado por ambos. Um dos adeptos com quem falámos tem a particularidade de ser do Torreense... e gostar do Sporting. «Seria o melhor dos dois mundos», confessa-nos o Sr. Luís.

Em Torres Vedras, há quem confesse «dois amores»

«Apoio o Sporting, mas gosto mais do Torreense. É um clube centenário, um clube humilde e de gente séria. Não é um clube que entra em polémicas, não há grandes atritos com outros clubes», acrescenta. Sem querer entrar em «delírios», como o próprio afirma, tem a sensação de que é possível o conjunto da II Liga fazer algo inédito na história da competição e levar a melhor sobre uma equipa da Primeira Divisão. «Não sei se o Torreense não vai ganhar ao Sporting na final. Quando as coisas saem bem, é uma grande equipa.»

Se fizermos uma retrospetiva, a última vez que o Torreense esteve na Liga foi em 1992, ano em que o FC Porto conquistou o 12.º título da prova. José Pina tinha apenas um ano, não se lembra de nada desse dia triste para a história do clube, mas não vai esquecer o sucesso deste ano. «É um sonho que já vem de trás, todos temos lutado por isso ao longo dos anos.»

O principal obreiro tem nome: Luís Tralhão. Um treinador que conquistou a Liga Revelação com os sub-23 e assumiu a equipa principal em janeiro deste ano. No ar está o «medo» do passado e do sucesso de outros técnicos que acabaram por deixar o clube. «Sou da opinião que os treinadores que conseguem ter uma estrutura e conseguem ser consistentes devem sempre ser mantidos. É uma mágoa que temos enquanto adeptos, que quando as equipas se estão a portar bem e o clube está a subir, acabam por desistir deles.»

A entrada para o Estádio Manuel Marques faz-se pelo portão principal, destinado aos adeptos da casa, e uma pequena escadaria leva-nos até a bancada de imprensa. Daí pode-se apreciar o relvado bem tratado e um pormenor insólito, ou algo do género. Por trás de uma das bancadas, um hospital permite uma vista privilegiada para o jogo a alguns dos pacientes ou profissionais de saúde. Não sabemos quantos o frequentam, mas algumas luzes estiveram acesas nas janelas durante os 90 minutos.

Ainda assim, as condições do recinto são um tema que merece toda a atenção, para que não se repita o cenário do Casa Pia, que é obrigado a jogar em Rio Maior. «As instalações são estas e todos vêm o que está aqui. Subir à Liga e depois estar a ser deslocados para aqui e para ali… é preciso ponderar mais. Temos o caso do Casa Pia, que não tem ninguém no estádio. Nós teríamos muito mais adeptos no estádio», confessa-nos o Sr. Luís.

Mas então o que é isso de ser adepto do Torreense? Existem muitas diferenças para outros clubes? Para outros adeptos? Para outras realidades? Torres Vedras é uma cidade com cerca de 84 mil habitantes. Um facto. Torres Vedras é conhecida pelo seu carnaval. Correto. Torres Vedras viu nascer um dos maiores nomes do desporto nacional, Joaquim Agostinho. Histórico. Mas no futebol, será que há essa entrega e dedicação ao «clube da terra»?

«Estou aqui há três anos, posso sair daqui e ir para outro lado, mas vou continuar sempre ligado ao Torreense», explica o Sr. Luís. «É malta muito aguerrida. Agora, para a cidade de Torres Vedras, o clube devia ter muito mais adeptos». Ambos os entrevistados deixam no ar a sensação de que o Torreense não «atrai» todos os adeptos e isso faz com que se dispersem para clubes mais pequenos dentro da região. «É uma região muito ligada à garra e raça dentro de campo, isso nota-se com outras equipas aqui à volta.»

No fim do jogo, a explosão de alegria. O impensável que se repete, 70 anos depois da última presença numa final da Taça. O caminho para a saída é o mesmo da entrada, mas no ar (além do fogo de artifício) sente-se o cheirinho a história. Segue-se um dos tubarões do futebol português e mais 90 minutos que separam o Torreense de dar outros contornos a uma época que tem tudo para ser inesquecível.