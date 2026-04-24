Luís Tralhão, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Fafe por 2-0, na segunda mão das «meias» da Taça de Portugal:

Momento histórico no Torreense...

«É um motivo de orgulho fazer parte deste momento histórico, contribuir com a minha dedicação. Tenho a certeza de que todos os bilhetes para os adeptos do Torreense vão estar preenchidos. Neste momento as pessoas estão com vontade de dizer que são de Torres Vedras. Tive a felicidade de estar no Jamor, na final da Taça feminina e senti a emoção. Estava longe de imaginar que este ano conseguíamos fazer melhor. Seria um crime dizer que o objetivo é o campeonato e não a Taça. Nunca posso dizer isso, é um motivo de orgulho para todas as pessoas de Torres Vedras. É um orgulho fazer parte deste projeto. O caminho do hotel para cá foi muito emotivo. Viver isso em primeira pessoa é algo que me enche de orgulho. »

Análise à vitória sobre o Fafe

«Não foi uma surpresa a forma como o Fafe se apresentou, não nos deram muito espaço na profundidade. Temos jogadores rápidos e foram-nos tirando essas armas. Tivemos de variar entre o jogo exterior e interior. Na primeira parte não conseguimos fazer isso, com mérito do Fafe. Tiveram uma ou duas ocasiões durante o jogo em que podiam ter marcado. Na segunda parte fomos mais intensos e recuperámos a bola mais vezes à frente.»

Encontro com o Sporting na final da Taça

«O que podemos fazer é competir a final com um sonho de tentar jogar o jogo para ganhar. Sou defensor de que todos os jogos são para ganhar. Às damas com os meus filhos, é para ganhar. As armas são completamente diferentes, temos de saber jogar com as nossas armas e não vamos certamente passear ao Jamor. Para mim era impensável estar a estudar uma equipa como o Sporting. Uma coisa é ver com os olhos de adepto, outra é ver com olhos de treinador.»

Taça de Portugal ou subida à Liga?

«Colocar o Torreense na Liga era um marco histórico para a região. A época está a ser fantástica e o nosso objetivo desde início é fazer um bom campeonato. À medida que vão passando as jornadas, conseguimos juntar-se a essas equipas com orçamentos diferentes do nosso. Os jogadores não têm rótulos, os preços somos nós que os fazemos.»