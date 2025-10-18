O Torreense afastou este sábado a Oliveirense na terceira eliminatória da Taça de Portugal no desempate por grandes penalidades (5-4), após 1-1 no final dos 120 minutos.

Num duelo entre duas equipas da II Liga, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Amadou Diallo colocou a equipa forasteira na frente, logo aos cinco minutos, com André Simões a igualar aos 90+4. No prolongamento nada mudou e a eliminatória apenas foi decidida no desempate por grandes penalidades, em que a equipa de Torres Vedras foi mais forte.

Logo aos cinco minutos, e depois de uma primeira tentativa travada por Lucas Paes, Amadou Diallo chegou ao primeiro golo da tarde, aproveitando uma recuperação de bola em zona avançada.

Endiabrado, o avançado inglês voltou a estar próximo de marcar aos 21, sucedendo-se o mesmo aos 36, mas com Dany Jean, que desperdiçou uma oportunidade flagrante de igualar a contenda.

Os «azuis grená» entraram melhor na etapa complementar e Zohi, aos 47, atirou junto ao poste direito da baliza defendida por Nitai Greis, que pouco depois viu Léo Silva cabecear com bastante perigo para a mesma zona.

Contudo, já em período de compensação, aos 90+4, e já depois de Ismael Seydi falhar um remate dentro da pequena área, eis que André Simões surgiu em zona de finalização e cabeceou para o empate, levando a eliminatória para o prolongamento.

Nesse momento, Alfaro ainda obrigou Nitai Greis à melhor defesa do encontro, mas nada mudou até ao desempate por grandes penalidades, em que a Oliveirense falhou por João Silva e o Torreense converteu os cinco remates.

Ficha do jogo

Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Árbitro: Gonçalo Neves (AF Coimbra).

Assistência: 548 espetadores.

TORREENSE: Lucas Paes, Danilo Ferreira, Mohamed Ali-Diadie (Stopira, 91), Brian Agbor (Mateusz Kowalski, 71), Javi Vázquez (Afonso Peixoto, 78), Léo Silva, Arnau Casas (André Simões, 59), Costinha (Alfaro, 59), Dany Jean (Ismael Seydi, 59), Manu Pozo e Zohi.

Treinador: Vítor Martins.

OLIVEIRENSE: Nitai Greis, Armando Lopes, Vasco Santos, Bura (Simão Martins, 108), Frederico Namora, Manga Foi-Ondoa (Idrissa Dioh, 69), Tomoya Takahashi (João Adriano, 69), Diogo Pereira (Pedro Jesus, 89), Sabino, Bruno Silva (João Silva, 62) e Amadou Diallo (Pedro Martelo, 62).

Treinador: Jorge Pinto.

Ao intervalo: 0-1

Marcadores: Amadou Diallo (5m) e André Simões (90+4m).

Disciplina: cartão amarelo para Sabino (33), Manu Pozo (64), Idrissa Dioh (72 e 120+1), Alfaro (76), Nitai Greis (85), Pedro Martelo (90+4), Mateusz Kowalski (101) e Stopira (113). Nitai Greis (no desempate por grandes penalidades). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Idrissa Dioh (120+1).

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-0, João Silva (defesa do guarda-redes).

1-0, Stopira.

1-1, João Adriano.

2-1, Zohi.

2-2, Armando Lopes.

3-2, Mateusz Kowalski.

3-3, Pedro Martelo.

4-3, Alfaro.

4-4, Sabino.

5-4, Manu Pozo.

Resultado final: 1-1 (5-4, gp)