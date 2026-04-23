Torreense com maior capacidade para ter bola e ditar o rumo do jogo. Fafe a apostar mais no contra-ataque e sobretudo na velocidade dos avançados. Um primeiro tempo sem grande história para contar e apenas um remate enquadrado com as balizas.

A segunda parte foi um espelho da primeira, com apenas uma exceção… os golos da vitória. David Bruno e Stopira viraram heróis em Torres Vedras e confirmaram a presença do Torreense na final da Taça de Portugal, 70 anos depois.

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Quatro alterações para cada lado face ao jogo da primeira mão e um Estádio Manuel Marques repleto de adeptos para assistir ao momento mais apoteótico da temporada para uma de duas equipas: Torreense e Fafe. Da primeira mão veio apenas o 1-1 que se registou ao fim de 90 minutos.

Ora, nas quatro linhas o Torreense entrou melhor em todos os aspetos, sobretudo na qualidade com bola e na forma como conseguiu explorar de forma exímia o corredor esquerdo. Javi Vázquez e Dany Jean foram trocando as voltas aos adversários e os lances de maior perigo nos primeiros minutos surgiram por ambos os atletas.

No contra-ataque, o Fafe foi conseguindo chegar (a espaços) à área adversária e o que é certo é que dispôs de uma bela ocasião de golo, em cima da meia hora de jogo. Leandro Teixeira foi lá acima mostrar aos avançados como se faz e por pouco não faturou. A bola saiu a escassos centímetros do alvo.

Este momento fez com que o conjunto de Mário Ferreira se soltasse mais no encontro e colocasse maiores dificuldades aos visitantes. Ainda assim, o único remate enquadrado com qualquer uma das balizas surgiu aos 43 minutos, por intermédio de Quintero. De fora para dentro, o avançado rematou forte e ao primeiro poste. Valeu a defesa atenta de Tiago Martins.

Já em cima do intervalo, pediu-se cartão vermelho direto para Diadie, que cometeu falta sobre João Santos, quando este era o último jogador no processo ofensivo. O árbitro decidiu ficar-se pelo amarelo e as equipas recolheram aos balneários com o nulo no marcador.

Para os segundos 45 minutos, os mesmos 22 protagonistas. Melhor o Torreense novamente, a assumir as despesas do jogo ainda com maior afinco do que na primeira parte. Nota para um momento de inspiração de Quintero, que fletiu de fora para dentro e rematou em arco, obrigando assim o guarda-redes a uma defesa de recurso.

A estratégia do Fafe passou por tentar aproveitar o espaço nas costas da defesa e explorar a velocidade dos seus jogadores (tal como na primeira parte), nomeadamente de João Santos, que protagonizou um belo duelo com Diadie até ser substituído.

No banco de suplentes, o técnico do Fafe tinha Ká Semedo, que mal entrou teve uma boa ocasião para marcar. O remate rasteiro saiu ligeiramente ao lado do poste. Tanto o Torreense ameaçou que o golo acabou mesmo por chegar. Tudo começou com protestos de eventual grande penalidade de Tiago Martins e terminou com um remate de primeira de David Bruno.

O lateral subiu à grande área para deitar abaixo o Estádio Manuel Marques e dar a primeira machadada nas aspirações do Fafe, que ficou «KO» em cima do apito final. Uma grande penalidade levou Stopira para a marca dos onze metros e os adeptos à loucura.

Está assim confirmado o triunfo da equipa de Torres Vedras, que regressa à final da Taça de Portugal… 70 anos depois da derrota com o FC Porto (2-0).

A Figura: David Bruno

Não se pode dizer que tenha sido uma das exibições mais bem conseguidas do mundo, mas o golo que marcou certamente vale isso e muito mais para a equipa de Luís Tralhão. Tirando isso, não foi muito chamado a subir para tirar cruzamentos ou realizar combinações com Quintero, tendo cumprido o seu papel de impedir quaisquer movimentações ofensivas de Théo Fonseca e Carlos Daniel.

O Momento: golos são sinónimo de Jamor

Os avisos estavam lá e eram bem evidentes, sobretudo pela qualidade demonstrada pelo Torreense durante todo o jogo. Foram muitos os cruzamentos que chegaram ao interior da área do Fafe, algumas as defesas de Tiago Martins e apenas um golo… mas um belo golo. David Bruno foi lá acima mostrar aos avançados como se faz e rematou de primeira para o 1-0. Já em cima do apito final do árbitro, Stopira beneficiou de uma grande penalidade e não vacilou.

Positivo: Javi Vázquez

Um dos melhores elementos do Torreense durante todo o encontro, sobretudo na importância que teve para a equipa na manobra ofensiva. Tirou inúmeros cruzamentos, quase sempre com muita qualidade, e participou no trio (Alfaro e Dany Jean) que deu valentes dores de cabeça à defesa do Fafe. Faltou-lhe apenas contribuir para um golo do conjunto de Torres Vedras para que a exibição fosse de excelência.