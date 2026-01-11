O Torreense garantiu este domingo a primeira vaga nas meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer na receção à União de Leiria por 3-1.

Kévin Zohi foi a figura do encontro, ao bisar ainda na primeira parte, aos 11 minutos, e logo a abrir o segundo tempo, aos 49 minutos, colocando os torreenses numa posição confortável. Pelo meio, Pablo Fernández ainda reduziu para os leirienses já perto do intervalo, relançando momentaneamente a discussão do resultado.

Já em período de descontos, Musa Drammeh fechou as contas, aos 90m+1, confirmando o triunfo do conjunto de Torres Vedras, finalista vencido da prova em 1955/56.

O Torreense ultrapassa assim os quartos de final pela segunda vez, algo que não acontecia desde 1998/99, e fica agora à espera do sorteio marcado para quinta-feira, que irá definir as meias-finais, disputadas a duas mãos.