VÍDEO: Torreense faz história e é o primeiro apurado para as meias-finais da Taça
Triunfo por 3-1 frente à União de Leiria
O Torreense garantiu este domingo a primeira vaga nas meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer na receção à União de Leiria por 3-1.
Kévin Zohi foi a figura do encontro, ao bisar ainda na primeira parte, aos 11 minutos, e logo a abrir o segundo tempo, aos 49 minutos, colocando os torreenses numa posição confortável. Pelo meio, Pablo Fernández ainda reduziu para os leirienses já perto do intervalo, relançando momentaneamente a discussão do resultado.
Já em período de descontos, Musa Drammeh fechou as contas, aos 90m+1, confirmando o triunfo do conjunto de Torres Vedras, finalista vencido da prova em 1955/56.
O Torreense ultrapassa assim os quartos de final pela segunda vez, algo que não acontecia desde 1998/99, e fica agora à espera do sorteio marcado para quinta-feira, que irá definir as meias-finais, disputadas a duas mãos.
Frieza de Drammeh para garantir a presença do SCU Torreense nas meias da Taça de Portugal 🥶#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #SCUTorreense #UDLeiria pic.twitter.com/bKWLAOlQh5— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026