Luis Díaz e Matheus Uribe trabalharam à parte do restante plantel do FC Porto no treino desta sexta-feira, véspera da final da Taça de Portugal com o Benfica.

O extremo e médio colombianos estiveram no relvado durante os 15 minutos abertos à comunicação social, mas limitaram-se a fazer corrida e alguns outros exercícios no centro de treinos do Olival.

Recorde-se que Luis Díaz e Uribe terminaram o jogo da última jornada da Liga, diante do Sp. Braga, com mazelas. O primeiro apresentou uma mialgia na face posterior da coxa esquerda, enquanto o segundo sofreu uma contusão com entorse no joelho esquerdo, sendo nesta altura dúvidas para o clássico de fim de temporada, ao contrário de Chancel Mbemba, que está recuperado de fadiga muscular.

Ainda esta sexta-feira, após o treino, Sérgio Conceição e um jogador do FC Porto vão projetar a décima final da Taça de Portugal que opõe dragões a águias.