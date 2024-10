A União de Leiria recebeu e venceu o Nacional por 2-1 e garantiu o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, provocando a primeira eliminação de uma equipa da I Liga na 3.ª eliminatória da prova rainha.

Os leirienses, comandados por Filipe Cândido, chegaram à vantagem aos 33 minutos, com um golo de Marco Baixinho. A primeira parte terminou com o 1-0 no marcador.

Na segunda parte, o Nacional, treinado por Tiago Margarido, igualou com um golo de Matheus Dias, de penálti, aos 66 minutos. Porém, os leirienses voltaram para a frente do marcador da mesma forma: Daniel dos Anjos, da marca dos 11 metros, fez o 2-1 aos 79 minutos.

Depois de vencer na visita à Camacha (0-2) na ronda anterior, a União de Leiria segue em prova com nova vitória ante uma equipa madeirense.