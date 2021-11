O treinador do Varzim assumiu que a sua equipa tem «probabilidades reduzidas» de bater o Sporting e chegar à quinta eliminatória da Taça de Portugal. Ainda assim, António Barbosa frisou que a tarefa dos poveiros «não é impossível».



«As probabilidades são muito reduzidas, mas improvável não é a mesma coisa que impossível. Temos as nossas possibilidades e acreditamos nos nossos jogadores, esperando que eles aproveitem este momento para se valorizarem», referiu, citado pela Lusa.



O técnico da formação da II Liga referiu que «a maior responsabilidade de passar a eliminatória está do lado do Sporting, mas garantiu uma equipa «a lutar para dignificar a história do clube e a cidade» e não poupou elogios aos leões.

«É o campeão nacional e na próxima semana vai jogar a Liga dos Campeões. Considero que o Sporting é a equipa que pratica o melhor futebol em Portugal, e temos essa dinâmica bem identificada», alertou.

Para travar o conjunto leonino, António Barbosa considera que o Varzim tem de ser «inteligente nos momentos em que tem bola e astuto a gerir os espaços quando não tiver a posse», considerando que a sua equipa tem argumentos para executar esse plano.

«É uma boa oportunidade para mostrarmos o nosso trabalho. Na Taça estamos a fazer um percurso que nos alegra [eliminou Oleiros e Marítimo] e este jogo em Alvalade pode ser um momento de viragem para o nosso percurso de crescimento no campeonato», analisou.

Para esta deslocação a Lisboa, os poveiros não podem contar com o defesa-central Luís Pedro, lesionado, assim como com os jovens Rodrigo Rêgo e Bruno Tavares, que estão na formação 'alvinegra' por empréstimo do Sporting.



O Sporting-Varzim joga-se às 20h15, esta quinta-feira, em Alvalade.