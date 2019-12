O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal ditou um reencontro entre o FC Porto e a sua filial -número um, o Varzim, para regozijo dos dois representantes dos clubes que estiveram no sorteio, Fernando Gomes, do lado da equipa do Dragão, e Edgar Pinho, presidente do clube da Póvoa.

«Estamos perante a nossa filial número um, somos velhos amigos, mas, como se costuma dizer no futebol, amigos, amigos, negócios à parte. Respeitamos o Varzim, como respeitamos o Benfica ou o Sporting, mas temos o compromisso de vencer esta prova que nos diz muito. Para isso temos de continuar a ser altamente responsáveis e apresentar um futebol consistente. Se isso acontecer, estou convicto de que o FC Porto vai passar», começou por destacar o «bibota».

Edgar Pinho, por seu lado, entregou, desde logo, o favoritismo ao FC Porto, não só pela grandeza do clube, mas também por jogar em casa. «São circunstâncias que pesam muito a favor do FC Porto, clube que gosto muito e simpatizo. É verdade que o Varzim é a filial número um, embora não tenhamos uma relação assim tão próxima quanto isso. Esperamos que seja um hino ao futebol, um convívio fraterno e espero que o Varzim consiga uma gracinha e passe à fase seguinte. Não deixamos de ser atrevidos, o futebol também é atrevimento.