O treinador do Varzim, Tiago Margarido, que disputa a Liga 3, prometeu este sábado uma equipa a jogar «olhos nos olhos» diante do Sporting, na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

«Antevemos muitas dificuldades, contra uma equipa de Liga, mas pelo ADN que temos, de olhar para cada adversário olhos nos olhos, vamos tentar ganhar jogo. É apenas mais partida da nossa longa caminhada», garantiu o técnico, citado pela agência Lusa.

Tiago Margarido, jovem treinador de 33 anos, que esta época assumiu o comando do conjunto poveiro, analisou os leões como uma equipa «muito forte no jogo interior e no ataque à profundidade, com três homens da frente móveis, que criam grande variabilidade ao jogo», mas garantiu um Varzim «preparado».

«Vamos querer ter bola, assumir o jogo sem receios, anulando os pontos positivos do adversário. Não negociamos a nossa entrega, raça e intensidade e nisso posso garantir que o Sporting não vai ser melhor que nós», vincou o treinador.

O embate entre Varzim e Sporting está agendado para as 19h00 deste domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, a arbitragem estará a cargo de Bruno Costa.