Declarações do treinador-adjunto do Varzim, Daniel Barbosa, após a vitória por 1-0 ante o Sporting, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Parabéns a este grupo fantástico, que interpreta muito bem o que é pedido pela equipa técnica e fez de tudo para sermos competentes e conseguirmos a passagem na eliminatória. Sabíamos da qualidade do adversário, tem muita qualidade, tanto que o mister do Sporting pouco rodou poucos jogadores mudou, sinal de respeito pela nossa equipa. Fomos competentes ofensiva e defensivamente, fizemos golo, acho que é inteiramente justa a nossa passagem.»

«O Sporting chegou perto da nossa área, é verdade, mas concretamente com oportunidades flagrantes não chegou, não teve. Claro que sabemos da qualidade do Sporting, tem jogadores de classe mundial que a qualquer momento, num desequilíbrio, fazem golo. Sabemos disso, temos de trabalhar com as nossas armas, com o plantel que temos para uma Liga 3 e não uma I Liga. Conseguimos ser competentes e felizmente conseguimos a passagem.»

«Na Taça de Portugal podemos almejar a próxima eliminatória, vamos ver quem é o próximo adversário e tentar ultrapassá-lo. Jogo a jogo. Estamos muito focados em todos os jogos, na Taça conseguimos passar a eliminatória, para a próxima semana temos o Montalegre.»

«Eu penso que as pessoas têm de começar a olhar para os escalões mais abaixo de outra forma. Já foi o tempo de uma equipa da I Liga chegar a qualquer campo e ser superior em todas as formas. Nos escalões mais abaixo temos qualidade e está aqui a prova, oito equipas [da I Liga] caíram, não é por acaso.»