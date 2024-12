Declarações do treinador do Santa Clara, Vasco Matos, à RTP3, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«É duro perder o jogo desta forma, acho que os meus jogadores fizeram um excelente jogo, cumpriram o que era o nosso planeamento, a organização. Foram bravos açorianos, estamos orgulhosos do que fizeram aqui, contra uma excelente equipa, com menos um dia de descanso. Foi pena, o Sporting teve a superioridade do jogo, domínio territorial, controlo com bola e, a partir do momento em que sofremos golo, temos quatro a cinco situações de golo e acabámos por empatar.»

«Depois, foi o que aconteceu, faz parte. Saímos reforçados, o nosso trabalho sai reforçado, a nossa região também e temos de estar orgulhosos do trabalho feito aqui pela nossa equipa. Jogadores com poucos minutos [ndr: que jogaram em Alvalade] e não abdicamos do nosso grupo, do desenvolvimento dos jogadores e isso deixa-nos orgulhosos.»

«O nosso foco é o dia a dia, o desenvolvimento do clube e da região, dos jogadores, da equipa. Obviamente somos muito competitivos, queremos disputar e acreditamos que podemos disputar os jogos e provámos que somos competitivos e acreditamos sempre.»