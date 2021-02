A um minuto do final da primeira parte, o Benfica chegou ao empate no encontro frente ao Estoril, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Na sequência de um canto, Gabriel desviou na zona do primeiro poste e Darwin Núñez cabeceou para o fundo da baliza dos canarinhos à guarda de Thiago Rodrigues.



Veja o golo: