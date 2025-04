João Rego assinou o 2-0 para o Benfica frente ao Tirsense.

Aos 26 minutos, o jovem de 19 anos, produto da formação dos encarnados, desviou no coração da área um bom cruzamento de Schjelderup, estreando-se a marcar pela equipa principal do Benfica no jogo em que também se estreou como titular.

O 2-0 do Benfica EM VÍDEO: