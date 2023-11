O Sporting precisou de apenas oito minutos para se colocar em vantagem diante do Dumiense, numa partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.



Na sequência de um pontapé de canto, Nuno Santos cruzou e Luís Neto, de cabeça, atirou para o fundo da baliza do emblema do Campeonato de Portugal. Foi o primeiro golo do internacional português com a camisola dos leões, o primeiro em dez anos.



Veja o golo: