O FC Porto conquistou a 19.ª Taça de Portugal da sua história após vencer o Sp. Braga por 2-0, na final disputada este domingo no Jamor.



Os dragões apenas conseguiram quebrar a resistência bracarense no arranque da segunda parte. Galeno fugiu pela esquerda e cruzou, André Horta tentou evitar a finalização de Martínez, mas acabou por desviar a bola para o fundo da própria baliza.



Já depois de as duas equipas perderem um jogador cada por expulsão (Wendell, do lado portista e Niakaté, do lado arsenalistas), Otávio fixou o resultado final à entrada para os dez minutos finais.



Veja os melhores momentos do jogo: