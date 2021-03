Depois de ter vencido por 3-1 no António Coimbra da Mota, o Benfica voltou a bater o Estoril desta feita por 2-0, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Gonçalo Ramos (43m) e Waldschmidt (90m) marcaram os golos dos encarnados na Luz.



As águias carimbaram a passagem à final e vão disputar o troféu com o Sp. Braga.



O resumo da partida: