O Estoril afastou o Marítimo no prolongamento (3-1) e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal.



Nos Barreiros, os insulares marcaram primeiro por Tagueu, aos 30 minutos. Os canarinhos conseguiram a igualdade no último minuto do tempo de compensação por Gamboa, de penálti, e atirou o jogo para prolongamento.



Nos trinta minutos extra, o líder da II Liga ainda desperdiçou nova grande penalidade antes de Lazare e Harramiz resolveram o jogo e carimbarem o apuramento.



O Estoril vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Belenenses e Benfica.



O resumo do jogo: