O treinador do Vilafranquense, João Tralhão, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica(5-0), na quarta eliminatória da Taça de Portugal:

[Primeiros 15 minutos com três golos sofridos] «Curiosamente até entrámos bem, como pretendíamos. Mas depois cometemos erros, forçados por uma grande equipa. Emocionalmente perdemos o controlo, depois na segunda parte as coisas mudaram um bocadinho, cometemos menos erros. Não conseguimos fazer o que pretendíamos, mas fomos coesos e a equipa percebeu que tina de ser mais forte emocionalmente.

[Derrota por números pesados] Nunca esperamos perder. Depois se é pesado ou não… a exigência de hoje era extremamente alta. Já precisávamos de algum descanso, vínhamos de três jogos consecutivos em pouco tempo. Mesmo assim conseguimos fazer coisas boas, mas não conseguimos construir um resultado que nos permitisse jogar até ao fim.

[Com mais tempo para trabalhar a equipa podia ter feito outra exibição] Sim, sem dúvida. Temos cinco jogos, temos poucas semanas de trabalho, estamos a tentar construir algo mais sólido. Estou muito orgulhoso do que temos feito. A nossa realidade é a II Liga, agora podemos descansar. Acabámos um ciclo difícil, mas com o pouco tempo de trabalho não podia estar mais satisfeito com o que temos feito.

[Que apontamentos positivos retira?] O primeiro foi a forma como entrámos. Tentámos subir as linhas, irritar o Benfica. Tentámos sair com algum critério, conseguimos faze isso nos primeiros minutos, mas o primeiro golo bateu-nos um bocado. A primeira parte deixou-nos KO. Na segunda parte melhorámos. Estivemos muito estáveis emocional, soubemos sofrer, estivemos coesos, e estivemos muito bem. E ainda conseguimos sair algumas vezes com critério para o ataque.»