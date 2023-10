Vítor Gamito, treinador do Vilar de Perdizes, diz que tem noção da «dimensão da montanha» que a sua equipa terá de escalar frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal, mas garante que os seus jogadores vão dar tudo para lutar pela qualificação.

«Um jogo superespecial para nós, o nosso maior adversário tem sido controlar a ansiedade desde o dia do sorteio até ao dia do jogo. São bastantes semanas em que temos de nos focar na melhor forma de podermos preparar o jogo», frisou o treinador em conferência de imprensa.

O técnico transmontano acredita que o FC Porto irá cumprir o que denomina de «histórico» da equipa na Taça de Portugal, em especial nesta terceira ronda, a começar pelo «não facilitismo» de Sérgio Conceição.

«No total desses jogos [da terceira eliminatória], o FC Porto apenas concedeu treze cantos e quatro remates enquadrados aos seus adversários. Isto [espelha] bem a dimensão da montanha que vamos ter de escalar», reiterou o técnico.

Embora acredite que a probabilidade de o Vilar de Perdizes conseguir avançar na competição seja ínfima, Vítor Gamito defendeu que a equipa tem de se «agarrar» aos «0,1 ou 1 por cento» de hipóteses para conseguir ser competitiva dentro de campo.

Admirador confesso da exigência de Sérgio Conceição, Vítor Gamito acredita que o treinador dos dragões eleva a fasquia «de uma forma praticamente inalcançável», mas quer ver os «guerreiros da raia» a lutar pela passagem à próxima fase da competição, destacando que o FC Porto não tem «100 por cento» de hipóteses de vencer o confronto que está marcado para o municipal de Chaves.

«Obviamente que é um sonho [jogar com o FC Porto], sabemos que a probabilidade é remota [de passarmos a eliminatória], mas não consigo entrar em nenhum jogo que não seja para competir. Se toda a gente soubesse o resultado do jogo, não íamos ter o estádio lotado amanhã [sexta-feira]», vincou.

A juntar a isto, Vítor Gamito destacou o caráter «bastante ofensivo» da sua equipa, garantindo que esta não irá descurar a baliza do adversário. «Somos um dos melhores ataques da Série A [do Campeonato de Portugal], e temos o melhor marcador, neste momento, André Mendy. Uma equipa que tem, também, um pouco de Sérgio Conceição nela, naquilo que é o controlo das transições, a pressão pós-perda fortíssima, a agressividade, cobrir a bola a campo inteiro e que nunca vira a cara à luta», assegurou.

Para o técnico flaviense, a maior dificuldade dos últimos dias tem sido «gerir o ego» e as expectativas dos jogadores, cuja motivação «está nos píncaros». «Antes do nosso adversário, a tarefa mais difícil que tenho como treinador é escalar os 20 convocados, os onze iniciais e os cinco que poderão, eventualmente, jogar como suplentes utilizados. É a nossa missão como treinadores, não há como fugir a isso, é uma missão um pouco ingrata», comentou.

Com o plantel «à inteira disposição» e a aguardar a chegada do internacional André Raymond, após estar ao serviço da seleção de Trindade e Tobago, Vítor Gamito avançou que olha para esta eliminatória «como um passo para algo maior», mas quer os jogadores «com os pés bem assentes no chão».

«Temos de ter noção que o mediatismo destas semanas não é por nossa causa, é pelo nome do adversário. Temos de o aproveitar, mas [sem] encher o balão ao máximo, rebentar e não ficar nada. Independentemente do resultado, tem de sobrar alguma coisa e [servir] de motivação», defendeu.

Natural de Chaves, o jovem treinador disse ainda que espera contar com o apoio dos adeptos, considerando o Estádio Municipal flaviense como «a catedral do futebol transmontano».

«Chaves tem sido a nossa casa, os sócios do Desportivo de Chaves têm-nos dado imenso apoio e espero que estejam em peso amanhã [sexta-feira], a apoiar o Vilar de Perdizes. Como transmontanos que somos, temos este orgulho de sermos solidários e esperamos ter uma casa repleta», destacou ainda.

O Vilar de Perdizes, sexto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, recebe o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal por 19 vezes, esta sexta-feira (20h45), no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.