Tomás Handel, jogador do Vitória de Guimarães, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a derrota por 1-0 diante do FC Porto, na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[O que faltou ao Vitória para vencer?] Não estamos contentes com o resultado. Foi um jogo bastante equilibrado entre duas grandes equipas, foi contra uma equipa muito forte, mas nós também somos. Estamos a perder pela margem mínima, acabou a primeira mão, mas falta outra. Isto ainda não acabou.»

«[No jogo do campeonato Diogo Costa foi o homem do jogo. Faltou criar mais ocasiões?] O FC Porto também não criou oportunidades na nossa baliza, foi um jogo bastante tático, quando se defrontam duas grandes equipas é assim. Agora é focar no jogo do campeonato contra a mesma equipa, recuperar e voltar mais forte.»

«[O Vitória tem capacidade de vencer no Dragão?] Claro. Temos um sonho, estamos a alimentá-lo e vamos fazer os possíveis para concretizá-lo.»