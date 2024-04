Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre FC Porto e Vitória.



O árbitro da AF Porto vai ter como auxiliares Paulo Soares e Pedro Ribeiro enquanto o quarto árbitro é José Bessa. O VAR designado para este encontro é Fábio Melo que contará com o apoio de Sérgio Jesus (AVAR).



Depois de uma vitória por 1-0 no D. Afonso Henriques, o FC Porto recebe o Vitória esta quarta-feira, às 20h15, no Dragão.

FC Porto-Vitória

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro RIbeiro

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus