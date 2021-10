* Por Mariana Rebelo Silva

Marcus Edwards foi o autor do único golo da partida, aos 17 minutos, garantindo, assim, a passagem do Vitória de Guimarães na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Oliveira do Hospital, em Tábua, por 0-1.

Jogo disputado, na maior parte do tempo, no meio-campo do Oliveira do Hospital. A equipa da Liga 3, aguerrida, não baixou os braços do primeiro ao último apito do jogo e ia conseguindo furar até à área adversária. O prolongamento temeu-se quase até ao final do jogo.

A defensiva do Vitória, mas também Bruno Varela, não deixavam os comandados de Tozé Marreco concretizar.

Aos 4 minutos, ouviram-se os primeiros gritos da bancada do Municipal de Tábua, com David Silva a correr em direção à baliza de Bruno Varela, depois de ganhar uma bola no meio-campo a Samir. E quase aos 7 minutos, uma jogada na direita entre Regis N’do e, mais uma vez, David Silva fizeram levantar os adeptos das bancadas.

Aos 12 minutos, Rochinha, na esquerda chega à área de Nando, mas Diogo Abdul faz um corte perfeito. Primeiro remate do Oliveira à baliza de Varela chegas aos 14 minutos com Regis N’do a atirar ao lado, sem perigo.

O primeiro golo do encontro chegava aos 17 minutos. Depois de várias ameaças, Marcus Edwards conseguia inaugurar o marcador. Nota negativa para o guardião da Liga 3. Rafa Soares cruzou e a bola passou por toda a gente, inclusive pelo guarda-redes Nando. Marcus Edwards só teve que encostar junto ao poste esquerdo.

Ao passar do minuto 20, os comandados de Pepa tiveram que se esforçar. Toni Borevkovic, dentro da área do Vitória, cortou duas bolas.

Aos 24, Diogo Martins bate o livre, a bola bate no chão e Bruno Varela encaixa, com facilidade. Aos 26, Rochinha remata ao lado da baliza de Nando, que ainda se esforçou por chegar à bola.

Aos 29, Vítor Ferreira assinala pénalti para o Vitória. Após falta de Regis N’do, que fez cair Bruno Duarte. Na conversão, Nando Pedrosa defendeu junto ao poste esquerdo e fez tremer as bancadas do Municipal de Tábua.

Ouviram-se gritos «Oliveira, Oliveira, Oliveira». A esperança renasceu entre os adeptos.

Aos 31, David Silva remata de fora da grande área e Bruno Varela treme. O guardião não agarrou a bola e viveram-se momentos de tensão junto à baliza do Vitória.

Aos 41, Regis N’do, do lado direito, atravessou a linha de meio-campo e chegou perto da grande área de Varela. Cruzou… para longe demais.

Aos 43 minutos, braços no ar do Oliveira do Hospital, a reclamar pénalti por mão na pequena área. Vítor Ferreira não assinalou e seguiram-se momentos de tensão com o guardião do Vitória. Após vários protestos, Bruno Varela chegou mesmo a deixar a baliza e a dirigir-se ao juiz da partida, que não hesitou em tirar do bolso o cartão amarelo.

Ainda antes do intervalo, uma falha de Borevkovic, quase colocava em igualdade as duas equipas no marcador. André Freitas a conseguir cruzar na área, mas Adílio Varela a rematar em posição irregular de fora de jogo.

As equipas regressaram do balneário sem alterações. O Oliveira do Hospital conseguiu equilibrar a partida, criando mais oportunidades de perigo. Mas foi o Vitória a chegar primeiro à baliza adversária. Aos 50, Marcus Edwards, na direita, rematou à malha lateral da baliza de Nando.

Aos 57, Varela cai muito próximo da grade área e o árbitro assinala livre. Na conversão, Diogo Martins atira por cima, muito por cima.

Aos 63, nota positiva para Nando Pedrosa que, por duas vezes, impediu que os vitorianos alargassem a vantagem. Quaresma bate livre à direita e o redes tira, mas a bola sobra para Rochinha que, mesmo sem ângulo, remata. Pedrosa volta a segurar.

Ronaldo entra e deixa logo um aviso, o de perigo. O 80 do Oliveira do Hospital recebe na área, segura e remata, mas Bruno Varela a segurar.

Acabado de entrar, João Pais desperdiça uma das últimas grandes oportunidades do encontro para a equipa da «casa», já que joga no concelho vizinho.

Ibra, em combinação com Ronaldo pela direita, colocam João Pais no coração da área que remata por cima… muito por cima.

Os últimos cinco minutos foram de nervos nas bancadas, com os adeptos a acreditarem que o Oliveira conseguiria chegar ao empate. A equipa de Tozé Marreco não «largava» a área do Vitória, com sucessivos ataques ofensivos. O apito final acabaria por soar em Tábua. O «grande» Oliveira do Hospital, da Liga 3, foi afastado da Taça de Portugal, por um Vitória que se mostrou «pequeno».

Jogo realizado no Estádio Municipal de Tábua, em Tábua.

Árbitro: Vítor Ferreira, auxiliado por Nuno Manso e Nélson Cunha.

Ao intervalo: 0-1.

OL. HOSPITAL: Nando; Samir, Diogo Abdul (João Pais, 85’), Bonilla; Lavrador (Ibra, 74’), Diogo Martins, Hamed Doukouré (Bruno Carvalho, 74’), André Freitas; Adílio Varela, Regis Ndo e David Silva (Ronaldo, 68’).

VITÓRIA: Bruno Varela; João Ferreira, Borevkovic, Abdul Mumin, Rafa Soares; Alfa Semedo (André André, 61’), Tiago Silva, Janvier (André Almeida, 78’); Edwards (Ricardo Quaresma, 59’), Bruno Duarte (Óscar, 59’) e Rochinha

Disciplina – cartões amarelos: Regis N’do (27’), Bruno Varela (44’), Alfa Semedo (52’), Varela (58’), João Ferreira (74’), Bonilla (78’)

Vermelhos: nada a registar.

Golos: Marcus Edwards (17’).

Assistência: 986 espectadores