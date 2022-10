Por Rafael Ferreira

«O Vitória não é grande, é enorme.»

É com esta frase que as gentes de Setúbal entoam sempre que falam no clube da sua terra, e nunca estas palavras fizeram tanto sentido como neste jogo.

Longe do convívio com os grandes desde 2020, foi o Vitória de Setúbal a entrar melhor na partida, com grandes oportunidades para Zequinha e José Varela. As alas da equipa sadina foram uma ameaça constante para a defesa do Paços de Ferreira. Numa primeira parte em que foi a equipa da casa foi mais ativa no jogo, os forasteiros entraram timídos e só chegaram à baliza de Rafael Alves com perigo aos 27 minutos, quando Djaló atirou ao lado do poste esquerdo. Mas a melhor chance dos castores fora aos 34 minutos, quando Uilton cabeceou com o guardião vitorianos tirar a bola com dificuldade.

O bom e velho Zequinha

O «menino rebelde de Setúbal» foi um dos mais interventivos no lado sadino. A primeira oportunidade logo ao segundo minuto de jogo foi um aviso para o que iria suceder no encontro. O experiente atacante de 35 anos ora andava pela esquerda, ora pela direita, e mesmo no centro quando era preciso. Sempre muito irrequieto, teve a melhor chance de chegar ao golo aos 28 minutos na cobrança de um livre que não passou muito longe da baliza de Jordi.

FILME E FICHA DE JOGO.

Na segunda parte, o Vitória de Setúbal entrou fortíssimo e no primeiro minuto da segunda parte, o luso-cabo-verdiano José Varela colocou o sadinos na frente com um remate por baixo das pernas de Jordi, após um excelente cruzamento de Daniel Carvalho.

César Peixoto mexeu logo de seguida na equipa, fazendo entrar Koffi e Kayky mas o Vitória continuava a mandar no jogo, sempre muito forte na frente e muito autoritário atrás. E foi mesmo da defesa que surgiu o segundo golo sadino, aos 71 minutos: François sobiu mais alto que os oponentes e cabeceou para o fundo das redes dos castores.

Em Setúbal haverá sempre bom fim para o Vitória. Já o Paços de Ferreira chega a meio de outubro ainda sem conquistar qualquer vitória em competições oficiais nesta temporada.

--

FICHA DE JOGO

Estádio do Bonfim, Setúbal

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Pedro Ferreira

V. SETÚBAL: Rafael Alves; Tiago Melo, Lourenço, François, David Santos; Lucas Marques (Camilo, 88), José Semedo, Daniel Carvalho (Pedro Pinto, 64m); Gabriel Lima (Kamo Kamo, 64m), Varela (Camará, 88) e Zequinha (Diogo Sequeira, 90+6).

Suplentes V. Setúbal: Leonardo, Mário Mendonça, Camará, Kamo Kamo, Camilo, Sequeira, Luís Pedro, Pedro Pinto, Rodrigo Pereira.

Treinador: Micael Sequeira.

PAÇOS DE FERREIRA: Jordi; Fernando Fonseca, Tiago Ilori, Vasco Sousa, Luís Bastos (Thomas, 64m); Rui Pires (Koffi, 54m), Bastien Toma, Matchoi Djaló, Juan Delgado (Kayky, 55 m), Uilton e Butzke (Arthur Sales, 90+2).

Suplentes Paços de Ferreira: Zé Oliveira, Igor Vekic, Jorge Silva, João Vigário, Arthur Sales, Kayky, Nigel Thomas, Mauro Couto e Koffi.

Treinador: César Peixoto.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores: José Varela (46 m) e François (69m)

Disciplina: cartão amarelo a David Santos (14’), Daniel Carvalho (26’), Juan Delgado (31’), Jordi (35’), Varela (35’), Rui Pires (37’), Gabriel Lima (47’) e Djaló (90+1).

Resultado final: 2-0.