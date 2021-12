O Vizela quer fazer história na Taça de Portugal e recebe o Sp. Braga nos oitavos-de-final da prova. Na defesa vizelense está um atleta com um passado ligado aos Guerreiros do Minho, Bruno Wilson.



Bruno, neto do grande Mário Wilson, foi titular nas últimas duas jornadas da Liga e deverá repetir a dose frente ao Sp. Braga, já a pensar na final da taça.



«Somos uma equipa ambiciosa, temos noção das nossas capacidades e, para qualquer equipa, o Jamor [se for o palco] acaba por ser um sonho. Nesses jogos em que os resultados são menos positivos, há que aprender com os erros», disse Bruno Wilson, lembrando também a recente derrota do Vizela em Braga, por 4-1.



«Nós fazemos isso muito bem e normalmente damos respostas muito positivas nos jogos a seguir e é isso que vamos fazer. [Esse jogo] Já faz parte do passado, focamo-nos muito no presente e tenho a certeza de que vamos dar uma boa resposta e lutar pela passagem.»



Bruno Wilson, 24 anos, jogou 11 temporadas no Sporting - até aos juniores - e rumou depois a Braga, onde esteve cinco épocas e fez oito jogos pela equipa principal. O reencontro será marcante, pois.



«É uma casa à qual serei eternamente grato, mas é mais um jogo, no futebol é assim. Vai ser um bom jogo, entre duas equipas muito boas, que jogam um futebol atrativo, numa prova em que os jogos são sempre diferentes e em que os resultados do campeonato não têm muito significado.»



O Vizela-Sp. Braga realiza-se às 18h45 de quinta-feira, 23 de dezembro.