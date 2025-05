O Benfica goleou a equipa do Famalicão, por 6-0, garantindo o acesso à final da Taça Revelação, este sábado.

Depois de uma derrota por 2-0 na primeira mão em Famalicão, os encarnados asseguraram a passagem à decisão com uma goleada. Gonçalo Moreira e Dudu foram os destaques do jogo com um «bis» cada. Rodrigo Rêgo e Gonçalo Oliveira marcaram os restantes golos.

Já o Torreense, que conquistou a Liga Revelação esta época, venceu a equipa do Gil Vicente após prolongamento. Depois de um empate na primeira mão (1-1), as equipas voltaram a empatar durante os 90 minutos neste segundo jogo (0-0). Tiago Serrazina, aos 112 minutos, marcou o golo que permite ao Torreense sonhar com a «dobradinha».

Nesta final, que se joga a duas mãos, os encontros estão agendados para os dias 28 e 31 de maio, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).