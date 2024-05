O Estoril venceu, esta terça-feira, o Sp. Braga, por 3-1, e está em vantagem na final da Taça Revelação.

Os sub-23 do Estoril não marcaram na primeira parte, mas após o intervalo viram-se logo a vencer, aos 49m, com Duarte Carvalho a fazer o 1-0. Gui Magalhães e Rodrigo Ramos marcaram os outros dois golos dos canarinhos, aos 51m e 56m, respetivamente. Rúben Furtado reduziu para o Sp. Braga aos 74 minutos.

As duas equipas voltam a encontrar-se, em casa do Estoril, no dia 1 de junho, às 15h.