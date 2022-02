A equipa de sub-23 do Sporting venceu esta quarta-feira o Farense com uma reviravolta (2-1), em jogo antecipado da 11.ª jornada da segunda fase de apuramento para a Taça Revelação.

A equipa algarvia marcou primeiro, aos 31 minutos, por Tucão, mas os leões empataram, dois minutos depois, por João Daniel. A abrir a segunda parte, aos 56 minutos, Tiago Rodrigues marcou o golo de reviravolta.

Com este triunfo, os leões sobem ao sexto lugar, com 16 pontos, menos dez do que o líder Vizela, enquanto a equipa de Faro segue no último lugar da classificação.