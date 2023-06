O Sp. Braga conquistou a Taça Revelação após bater o Estoril nas grandes penalidades (5-3), numa final disputada esta quarta-feira no Estádio do Jamor.

Os minhotos abriram o marcador aos 35m por Idalecio. Porém, o Estoril viria a empatar ainda antes do intervalo, por intermédio do neerlandês Finn Dicke.

O empate subsistiu não só até ao fim dos 90 minutos, mas também depois do prolongamento, tendo a taça sido decidida por penáltis. Aí, brilhou o guardião bracarense João Carvalho.

O Sp. Braga venceu o troféu pela primeira vez, depois de duas conquistas do Estoril (2020/21 e 2021/22) e do triunfo do Desp. Aves na edição inaugural (2018/2019).