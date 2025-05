O Benfica conquistou este sábado a Taça Revelação pela primeira vez. Na final, que era a duas mãos, os «encarnados» venceram a equipa do Torreense. Na primeira mão, o Benfica venceu em casa por 2-0. Este domingo garantiram o troféu, depois de vencerem por 4-2.

Rodrigo Rêgo foi a grande figura da partida com um bis (35m e 45m). Tomás Cruz (19m) e Jelani Trevisan (42m) marcaram os restantes golos da vitória. Arielson, de grande penalidade, (56m) e um autogolo de Rui Silva (78m) fizeram os golos do Torreense.

O Benfica conquista assim a primeira Taça Revelação do palmarés, evitando que o Torreense conquistasse a «dobradinha», uma vez que a formação de Torres Vedras venceu a Liga Revelação.

As «águias» sucedem ao Estoril, clube com mais triunfos na competição (três). Seguem-se Sp. Braga, Desportivo das Aves e, agora, Benfica, ambos com um.