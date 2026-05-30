A segunda mão da final da Taça Revelação entre o Santa Clara e o Gil Vicente FC foi adiada este sábado, depois de a equipa sub-23 gilista não ter conseguido viajar para os Açores devido ao nevoeiro que se fez sentir no aeroporto em São Miguel.

«Devido ao cancelamento do voo da nossa equipa de sub-23, o jogo da segunda mão da final frente ao Santa Clara da Taça Revelação foi cancelado. A nova data aguarda confirmação», informou o emblema de Barcelos.

A comitiva gilista não chegou sequer a levantar voo, perante as limitações provocadas pelas condições meteorológicas nos Açores.

Desta forma, a decisão da Taça Revelação fica agora em suspenso, aguardando confirmação oficial da nova data para o encontro entre açorianos e minhotos, que vai atribuir o troféu da competição de sub-23.