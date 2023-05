A equipa de sub-23 do Estoril recebeu e venceu o Benfica por 2-1, esta terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Revelação.

A equipa da Luz entrou melhor no jogo e, com João Neves e António Silva nas bancadas, adiantou-se no marcador, aos 9 minutos, com um golo do avançado norte-americano Marcos Zambrano que acabou por sair, aos 29 minutos, com problemas físicos, cedendo o lugar a João Félix.

O Benfica chegou ao intervalo em vantagem, mas os canarinhos reagiram no segundo tempo e viraram o resultado em apenas oito minutos. Cauê Alves empatou aos 66, enquanto Ivan Pavlic colocou a equipa da casa em vantagem aos 74.

A outra meia-final, entre o Sp. Braga e Estrela da Amadora, será disputada ainda esta terça-feira (16h30).

Os jogos da segunda mão estão marcados para a próxima segunda-feira, 29 de maio.